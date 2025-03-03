أول تعليق من حماس على عملية حيفا

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، عن مباركتها عملية الطعن التي نُفذت في محطة الحافلات المركزية بمدينة حيفا، مؤكدة أنها تأتي في سياق المقاومة المستمرة.

حماس تبارك عملية حيفا

ودعت حركة حماس أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة وأراضي الـ48 إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال والانخراط في الاشتباك معه بكافة الوسائل.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، في تقرير لها اليوم الإثنين، إن منفذ العملية في حيفا عربي من سكان إسرائيل.

هوية منفذ عملية الطعن في حيفا

وكان مفوض الشرطة الإسرائيلية قال في وقت سابق إن هوية منفذ عملية الطعن غير واضحة لهم بعد.

وقال مفوض الشرطة الإسرائيلية "نجري عمليات بحث وتمشيط للتأكد من عدم وجود شخص آخر شارك في تنفيذ العملية".

وأفادت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مسعف اليوم الإثنين، بأن شخصا قتل في عملية الطعن بحيفا.

6 مصابين في عملية طعن في حيفا

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن 6 مصابين سقطوا في عملية طعن بموقف حافلات قرب مجمع تجاري بحيفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.