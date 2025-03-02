الأحد 02 مارس 2025
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خارج الحدود

الأمين العام لحلف الناتو: علينا الاستعداد لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

حلف الناتو واوكرانيا،
حلف الناتو واوكرانيا، فيتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو": "يجب أن نستعد للحظة إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا والعمل على ضمان حفظ السلام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

تعزيز قدرات أوروبا الدفاعية 

وتابع: "إننا ندرك تمامًا طبيعة الوضع الأمني الحالي، وهو ما يحتم علينا زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا وكندا لتعزيز قدراتنا الدفاعية".

التزام ترامب بحلف الناتو

وأضاف: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد التزامه الكامل بالحلف وبالمادة الخامسة من ميثاقه".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول بشكل مباشر إنها تريد السلام، في حين تطالب أوروبا باستمرار الحرب.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع قناة "كراسنايا زفيزدا" الإعلامية: "والآن، بعد انتهاء ولاية جو بايدن، جاء أشخاص يريدون الاسترشاد بالحس السليم، يقولون صراحة إنهم يريدون إنهاء جميع الحروب، ويريدون السلام. من يطالب باستمرار المأدبة في شكل حرب؟ أوروبا".

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