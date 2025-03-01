برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يوضح المفهوم الصحيح للصيام (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، للشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.



تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.



الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصائح وتوجيهات سيدنا محمد، خاتم المرسلين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.



رمضان شهر الطاعة والإحسان والصلح مع الله



يستهل فضيلة الشيخ رمضان البيه، حديثه بتهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المعظم، الشهر الفضيل، الكريم، المبارك، شهر الإحسان، شهر الطاعة، والصلح مع الله، عز وجل.



ويشرح أهمية وقيمة شهر الصوم في الإسلام، وفي حياة أمة الحبيب، صلى الله عليه وسلم، فهو الشهر الذي يُجلي فيه العبدُ صدقَه مع الله، عزَّ وجلَّ.



وأشار رسولُ الله، صلى اللهُ عليه وسلَّمَ، إلى مكانة هذا الشهر بقوله في الحديث الشريف: "رجبُ شهرُ الله، وشعبانٌ شهري، ورمضانُ شهرُ أمتي".. فهو شهر الرحمة الإلهية، والبركة، والعطاءات الربانية، والتجليات والنفحاتِ الإلهية، التي يتجلي بها الحقُّ، عز وجل، على الأمة المحمدية، وخاصة من يقيمون هذا الركن العظيم، الركن الرابع من بين الأركان الخمسة التي بُنِيَ عليها الإسلام.



وكلمة "ركن" تعني القاعدة والأساس، حيث ذكره الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، كأحد أهم أركان الإسلام التي بُني عليها؛ فإنْ لم تكنْ هناك أركانٌ يُقام عليها الدينُ، فلا دين.



ويشرحُ حقيقةَ ركن "صوم رمضان" في ظاهره وباطنه، حيث يمتنع الإنسان ويتخلى عن أسباب الحياة، حبًّا في واهب الحياة.. وهو في الحقيقة صيانةُ الجوارحِ عن معصيةِ اللهِ.

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