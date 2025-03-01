فضل سورة الفاتحة

عزيزي القارئ تحدثنا في المقال السابق عن بعض فضل قراءة القرآن الكريم والعمل وبه في السنة النبوية المطهرة، وفي هذا المقال نتحدث بمشيئة الله تعالى عن فضل قراءة أم الكتاب والسبع المثاني وهي سورة الفاتحة..

وهي أعظم سور القرآن الكريم، وهي التي أشار الله تعالى فيها إلى ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى حيث يقول تعالى “الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ”، وأشار أيضا سبحانه إلى الإقرار له بالعبودية في قوله “إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ”..

وهي التي يقول فيها عز وجل في الحديث القدسي "قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، أقول حمدني عبدي، وإذا قال "ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (3) مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ" أقول مجدني عبدي، وإذا قال "إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ (5) ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ (6) صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ

عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ" أقول: ولعبدي ما سأل"..

هذا وعن بعض أسرار الله تعالى فيها يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "إن الله تعالى جمع القرآن في فاتحة الكتاب فهي الجامعة والمشيرة إلى الألوهية والربوبية، والقرآن كله تدور آياته حولها، وجمع سبحانه الفاتحة في البسملة، وجمع البسملة في نقطة الباء في كلمة بسم وجعلها محور سر الله تعالى في الكون والوجود والحياة"..

وقد أجمع العارفين بالله تعالى الذين أشرق الله تعالى على قلوبهم بأنوار العلوم اللدُنية والمعارف الربانية أنها تشير إلى أنوار الذات المحمدية وسر النفخة الربانية في أبينا آدم عليه السلام..

ما ورد في فضل فاتحة الكتاب.. حيث أخرج الترمذي والنسائي والحاكم في المستدرك من حديث أبي بن كعب مرفوعا قال "ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني". ومن حديث أنس "أفضل القرآن.. الحمد لله رب العالمين"..

وعن ابن العباس رضي الله عنهما قال “أعظم سورة في القرآن وهي تعدل ثلثي القرآن”.. وفي حديث عبد الله بن جابر رضي الله عنه قال "آخر سورة في القرآن.. الحمد لله رب العالمين" وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال "سورة الفاتحة فيها شفاء من أربعين داء".

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