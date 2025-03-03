فضل آيات الشفاء

قد يقصر الفهم لدى البعض على أن القرآن الكريم منهج سماوي لإستقامة حركة الإنسان في الحياة حتى يستطيع آداء أمانة الإستخلاف في الأرض، وعلى أنه مصدر هداية وتنوير ورشد وإرشاد وسبيل للسلامة في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة، وفي الحقيقة أن القرآن الكريم مصدر رحمة وشفاء للقلوب والعقول والنفوس والأجساد..

والله تعالى أنزل في القرآن الكريم آيات لكل ما يلزم الإنسان وما يحتاجه في رحلة حياته، من ذلك آيات الشفاء، وآيات الحفظ والتحصين، وآيات النصر، وآيات رد الحسد وسموم العيون، وآيات الأمن من الخوف والحزن، وآيات لفك الكرب وإزالة الهموم، وآيات لتيسير الأمور وقضاء الحوائج، وآيات لفك السحر والتعطيل، وآيات للتوبة والمغفرة وطلب الرحمة، وآيات لتنظيم العلاقات والمعاملات، وغير ذلك الكثير..

ولنبدأ بذكر آيات الشفاء الست وكيفية العمل بها وهي تقرأ على ماء بعد أن يٌصلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الصيغة "اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفاءها ونور الأبصار وضياءها وروح الأرواح وسر بقاءها وعلى آله وصحبه وسلم"..

ويشرب منها المريض أو تقرأ عليه، أو أن تكتب بمدد روحاني مسك وزعفران وماء الورد في طبق صيني بدون نقوش وتزال بماء ويشرب منها، وهذه هي: قوله تعالى "وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ" ويقول عز وجل "وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ"، وقوله سبحانه "قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ"..

وقوله جل جلاله "يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ"، ويقول تبارك في علاه "وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ"، ويقول جل ثناءه "قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ"..

هذا وللمزيد من الأخذ بالأسباب في الشفاء والحفظ قراءة الفاتحة ثلاث مرات، وسورة الإخلاص ثلاث، وآية الكرسي ثلاث، والمعوذتين ثلاث.

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