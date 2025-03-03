مكة تسجل أسرع حالة عفو في جريمة قتل

شهدت محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة في السعودية، حيث أقدم أحد المشايخ على العفو عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، دون أي مقابل أو مطالبة بدية.

مكة تسجل إحدى أسرع مبادرات العفو في جريمة قتل

وجاء هذا الموقف النبيل من الشيخ عيضة بن جابر السويعدي السفياني خلال اليوم الثاني للعزاء، ليجسد بذلك أسمى قيم التسامح والصبر.

وكانت الحادثة المؤلمة قد وقعت ليلة أول أيام شهر رمضان المبارك، إثر خلاف بين شابين انتهى بمقتل أحدهم.

وعلى الرغم من فداحة المصاب، اختار والد الضحية أن يرفع راية العفو والصفح، محتسبًا الأجر والثواب في هذا الشهر الفضيل.

وأثار هذا الموقف الإنساني تفاعلا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وأشاد متابعون وناشطون بسمو أخلاق الشيخ السفياني، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تُعيد الأمل في قيم التسامح والمغفرة، ودعا الكثيرون الله أن يجزيه خير الجزاء على موقفه الذي يُعد مثالًا يُحتذى به في العفو عند المقدرة.

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