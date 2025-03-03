تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

لاقت صورة نشرتها والدة الشاب الأردني، أيمن العلي ملك جمال الأردن الراحل، لقبره تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاعل واسع مع صورة لقبر ملك جمال الأردن

وتوفي أيمن علي قبل نحو أربعة أشهر، عقب مسيرة شهيرة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت لقب "ملك جمال الأردن".

وتدير والدة ملك جمال الأردن، حسابه في "إنستجرام" الذي يتابعه نحو900 ألف متابع، منذ وفاة نجلها الصادمة في نوفمبر الماضي متأثرة بإصابته بمرض السرطان.

ونشرت الأم المكلومة، صورة لقبر ابنها الذي يغيب عن شهر رمضان للمرة الأولى، بجانب عبارات مؤثرة جذبت بدورها سيلا من عبارات التعاطف والمواساة للأم والعائلة والدعاء للشاب الراحل.

وكتبت الأم "رمضان بدونك أيمن، الجميع ينتظرون رمضان بشوق، إلا أنا كل ما يقترب أشعر بغصة، تزداد لأنه سيمر بدونك، أيمن الجميع يدعون بصومه لا فاقدين ولا مفقودين وأنا تدمع العين شوقا لكن لا اعتراض على أمر ربي، رمضانك بالجنة أيمن حبيبي..".

وقالت "رحمك الله يامن كنت تنتظر معنا بشوق ليالي رمضان، والآن تنتظر منا في قبرك أبسط الدعوات والصدقات، اللهم ارحم ابني أيمن، اللهم من كان يستبشر بقدوم شهرك الكريم، واجعل قبره نور ونعيم، اللهم اجمعني به في جنتك، اللهم آمين يا رب العالمين، رمضانك بالجنة أجمل يا ابني".

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