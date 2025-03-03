الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

أيمن العلي
أيمن العلي

لاقت صورة نشرتها والدة الشاب الأردني، أيمن العلي ملك جمال الأردن الراحل،   لقبره تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاعل واسع مع صورة لقبر ملك جمال الأردن 

وتوفي أيمن علي   قبل نحو أربعة أشهر، عقب مسيرة شهيرة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت لقب "ملك جمال الأردن".

txt

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال شخصين تسللا من الأردن

وتدير والدة ملك جمال الأردن، حسابه في "إنستجرام" الذي يتابعه نحو900 ألف متابع، منذ وفاة نجلها الصادمة في نوفمبر الماضي متأثرة بإصابته بمرض السرطان.

ونشرت الأم المكلومة، صورة لقبر ابنها الذي يغيب عن شهر رمضان للمرة الأولى، بجانب عبارات مؤثرة جذبت بدورها سيلا من عبارات التعاطف والمواساة للأم والعائلة والدعاء للشاب الراحل.

وكتبت الأم "رمضان بدونك أيمن، الجميع ينتظرون رمضان بشوق، إلا أنا كل ما يقترب أشعر بغصة، تزداد لأنه سيمر بدونك، أيمن الجميع يدعون بصومه لا فاقدين ولا مفقودين وأنا تدمع العين شوقا لكن لا اعتراض على أمر ربي، رمضانك بالجنة أيمن حبيبي..".

وقالت "رحمك الله يامن كنت تنتظر معنا بشوق ليالي رمضان، والآن تنتظر منا في قبرك أبسط الدعوات والصدقات، اللهم ارحم ابني أيمن، اللهم من كان يستبشر بقدوم شهرك الكريم، واجعل قبره نور ونعيم، اللهم اجمعني به في جنتك، اللهم آمين يا رب العالمين، رمضانك بالجنة أجمل يا ابني".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ملك جمال الأردن الأردن ملك جمال أيمن العلي السرطان

مواد متعلقة

القصة الكاملة لوفاة ملك جمال الأردن تبكي العالم.. أيمن العلي عاش حياة الأناقة.. إصابته بالسرطان تقلب الموازين.. ونعي والدته يثير الأحزان

ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، إحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

عدد ساعات الصيام في ثالث أيام رمضان

السيسي يعيد تشكيل مجلسي إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

بعد إطلاق سراحها من الأسر بغزة، مجندة إسرائيلية تقتحم قبر النبي يوسف وتثير الغضب (فيديو)

أول تعليق من حماس على عملية حيفا

أول تعليق من الخارجية الصينية على مشادات ترامب وزيلينسكي

انطلاق القمة العربية الطارئة بالقاهرة غدًا، وخطة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين تتصدر المشهد

منوعات

المزيد

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

فاجعة في المغرب، وفاة أسرة اختناقا بالغاز

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 2/3/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح معنى الصيام في الشريعة الإسلامية وشروطه (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة سفوان بين خروج الرسول للقتال وهروب المشركين

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية