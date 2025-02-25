الثلاثاء 25 فبراير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال شخصين تسللا من الأردن

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، شخصين بعد عبورهما من الأراضي الأردنية إلى إسرائيل في منطقة البحر الميت.

وقال الاحتلال في بيان إن قواته ألقت القبض عليهما بالقرب من الحدود وتم نقلهما إلى الجهات الأمنية للتحقيق.

وأشار إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف قواته.

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوات الدفاع تمكنت مؤخرًا من رصد آثار أقدام بالقرب من الحدود في منطقة البحر الميت وقامت بمسح المنطقة.

وقال الاحتلال في بيان قصير إن عمليات البحث صدرت بعد أن "رصد الجنود آثار أقدام على طول الحدود، في منطقة البحر الميت".

وتقول إسرائيل إن حدودها الطويلة مع الأردن، بما في ذلك التي تسيطر عليها إسرائيل بين المملكة والضفة الغربية المحتلة، شهدت ارتفاعا في محاولات تهريب الأسلحة إلى إسرائيل أو الضفة في السنوات الأخيرة.

وتشن إسرائيل منذ أسابيع حملة عنيفة على مدن ومخيمات الضفة، أجبرت عشرات الآلاف من الفلسطينيين على النزوح.

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