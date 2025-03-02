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خارج الحدود

10 حلفاء تقليديين لواشنطن يجتمعون في لندن اليوم

قمة أوكرانية، فيتو
قمة أوكرانية، فيتو

يجتمع في لندن اليوم الأحد قادة 10 دول حليفة لواشنطن لبحث تعزيز دعم أوكرانيا وأوروبا، واستباق أي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن قمة لندن التي تقررت بعد أسبوع من التقلبات الدبلوماسية بين مؤيدي أوكرانيا إنما تأتي بعد جلوس رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي يوم أمس أمام المدفأة، في جو أكثر دفئا مقارنة باللقاء المتوتر الأخير في المكتب البيضاوي بالعاصمة واشنطن.

وقال ستارمر لزيلينسكي: "لكم الدعم الكامل من جميع أنحاء المملكة المتحدة، ونحن نقف معك ومع أوكرانيا مهما طال الأمر"، فرد زيلينسكي: "أريد أن أشكركم، شعب المملكة المتحدة. هذا الدعم الكبير منذ بداية هذه الحرب".

ويؤكد المطلعون في "داونينغ ستريت" على اختلاف الأسلوب في التعامل مع الأحداث الدراماتيكية التي وقعت يوم الجمعة في واشنطن.

ويعتقد المسؤولون البريطانيون أنهم يمكنهم الاستفادة من تفضيل ترامب المعلن للمملكة المتحدة على الاتحاد الأوروبي، وكذلك العلاقة العملية بين زعيمي البلدين.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن قمة يوم الأحد في "لانكستر هاوس" بالعاصمة لندن أصبحت أكثر إلحاحا في ضوء الانهيار في العلاقات عبر الأطلسي.

وسعى ستارمر لإعادة تأكيد القيادة البريطانية في أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من خلال التعهد بزيادة ميزانية الدفاع إلى 2.5% من الناتج الاقتصادي، مقارنة بـ2.3% حاليا.

بدوره، قال بيتر ريكيتس، المستشار الأمني الوطني البريطاني السابق، قي تصريحات إعلامية: "سيكون هذا تمرينا للحد من الأضرار. ما حققه الأوروبيون في الأيام القليلة الماضية - ماكرون وستارمر - هو إدخال الأوروبيين إلى الحوار وإقناع ترامب بأن لأوروبا مساهمة مفيدة يمكن تقديمها. لكننا الآن عدنا إلى نقطة الصفر، والخطر هو أن ترامب سيعود إلى خط الاتصال المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

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قمة لندن أوكرانيا أوروبا روسيا رئيس وزراء بريطانيا فلاديمير زيلينسكي أوكرانيا وأوروبا

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