أخبار الرياضة اليوم، هل ينسحب الزمالك من بطولة الدوري الممتاز؟، محمد صلاح يهدد أساطير الدوري الإنجليزي برقم غير مسبوق، وظهور أبو تريكة في إعلان ستاد الأهلي الجديد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

يستهدف الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، تحقيق رقم قياسي جديد في البريميرليج، خلال الموسم الجاري.

قاد المصري أحمد حسن كوكا فريقه لوهافر لتحقيق فوز قاتل أمام لانس بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب بوليرت ديليليس ضمن منافسات الجولة الـ 24 ببطولة الدروي الفرنسي الممتاز.

أثارت تصريحات كل من هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وممدوح عباس رئيس النادي سابقا، جدلا واسعا بين جماهير القلعة البيضاء.

نشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إعلانا ترويجيا عن ستاد النادي الأهلي الجديد.

حصد منتخب أستراليا بطولة كأس آسيا للشباب، بعد الفوز على المنتخب السعودي بركلات الترجيح (5-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب "مركز باوان الرياضي" بالصين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

تحدث أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي عبر بودكاست القلعة الحمراء الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ عن مباراته الأولى مع الفريق أمام فريقه السابق نادي الزمالك في القمة الماضية.

شارك هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، وعضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي "كاف"، اليوم السبت، باجتماعات مجلس اتحاد كرة القدم الدولي "IFAB"، في بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية.

منتخب مصر، يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، خلال الأيام القادمة، لإعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

توفي لاعب كرة القدم الإسباني نيكو هيدالجو، لاعب يوفنتوس السابق عن عمر يناهز 32 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

حرص الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع فيس بوك على تهنئة الجماهير بحلول شهر رمضان المبارك.





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