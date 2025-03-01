كوكا يقود لوهافر لفوز قاتل أمام لانس في الدوري الفرنسي

قاد المصري أحمد حسن كوكا فريقه لوهافر لتحقيق فوز قاتل أمام لانس بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب بوليرت ديليليس ضمن منافسات الجولة الـ 24 ببطولة الدروي الفرنسي الممتاز.

وكانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 3-3، قبل أن يسجل أحمد حسن كوكا هدف فوز لوهافر في الدقيقة +91 من ركلة جزاء.

وشارك كوكا أساسيا مع فريقه لوهافر وأكمل المباراة حتى نهايتها.

تشكيل لوهافر ضد لانس في الدوري الفرنسي

تشكيل لانس ضد لوهافر في الدوري الفرنسي

ترتيب لانس ولوهافر في الدوري الفرنسي

رفع لوهافر رصيده إلى 20 نقطة ليتواجد في المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، فيما يحتل لانس المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

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