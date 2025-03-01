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رياضة

وسط تناقض تصريحات المسئولين، هل ينسحب الزمالك من بطولة الدوري الممتاز؟

ممدوح عباس
ممدوح عباس

أثارت تصريحات كل من هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وممدوح عباس رئيس النادي سابقا، جدلا واسعا بين جماهير القلعة البيضاء.

وقال هاني شكري في تصريحات تلفزيونية يوم أمس:" قد يضطر الزمالك إلى الانسحاب من النسخة الحالية لبطولة الدوري أو اللعب بالناشئين بسبب الأخطاء التحكيمية.

فيما رد ممدوح عباس المقرب من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعي "X":"أستطيع أن أؤكد أن الزمالك سيستكمل الدوري العام بالفريق الأول ولا مجال للصبيانية في اتخاذ القرارات، وأن الزمالك سينافس حتى الرمق الأخير متحديا الظلم والتآمر".

مصدر يحسم موقف الزمالك من الانسحاب من الدوري الممتاز 

وقال مصدر في الزمالك أنه في الوقت الحالي لا نية  للإنسحاب من الدوري الممتاز أواستكماله بالناشئين.

وواصل المصدر أن  الزمالك لا يزال ينافس على لقب الدوري الممتاز وهذا هو هدفنا في الموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة 

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء. 

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

الزمالك يتعادل مع زد في الدوري الممتاز 

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

 

 

 

أهداف مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز 

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

 

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، كما رفع زد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

 

 

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