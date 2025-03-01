وفاة لاعب يوفنتوس السابق عن عمر يناهز الـ 32 عاما

توفي لاعب كرة القدم الإسباني نيكو هيدالجو، لاعب يوفنتوس السابق عن عمر يناهز 32 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وفاة لاعب يوفنتوس السابق

وأكد نادي غرناطة الإسباني، في بيان رسمي، وفاة هيدالجو، الذي لعب للفريق في فترة سابقة من مسيرته الكروية.

بدأ هيدالجو مسيرته الكروية في نادي موتريل، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية الشباب في غرناطة، حيث لعب لأول مرة مع الفريق الأول.

خلال مسيرته الكروية، لعب هيدالجو أيضًا لناديي قادش وراسينج، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.

نيكو

وتابع نادي غرناطة في بيانه: “نحن حزين للغاية على وفاة نيكو هيدالجو، الذي كان جزءًا من عائلتنا في غرناطة. رحل صديقنا ومحاربه الشجاع، الذي خاض معركة طويلة وصعبة ضد مرض السرطان”.

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