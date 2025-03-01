محمد صلاح يهدد أساطير الدوري الإنجليزي برقم غير مسبوق

يستهدف الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، تحقيق رقم قياسي جديد في البريميرليج، خلال الموسم الجاري.

أرقام محمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، برصيد 25 هدفا، كما صنع 17، خلال 28 مباراة.

ونجح صلاح خلال الموسم الجاري، في هز شباك 17 فريقا في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وفقا لترانسفير ماركت.

رقم غير مسبوق ينتظر محمد صلاح

وعجز محمد صلاح عن التسجيل في مرمى فريقين فقط، هما فولهام وكريستال بالاس. وفي حالة هز شباك الثنائي اللندني هذا الموسم، سينفرد برقم قياسي تاريخي في البريميرليج.

وكان صلاح قد عادل سجل الثلاثي روبن فان بيرسي وآلان شيرار وأندي كول، بالتسجيل في مرمى 17 فريقًا مرتين، في الموسم الجاري وفي موسم 2017-2018.

وسبق أن هز فان بيرسي بقميص آرسنال شباك 17 فريقًا خلال موسم 2011-2012، الذي أنهاه مسجلا 30 هدفا.

بينما فعل شيرار ذلك في موسم 1994-1995، مع بلاكبيرن بتسجيل 34 هدفًا خلال 42 مباراة، لكنه لم يتخط الـ17 فريقًا، رغم أن حينها كان الدوري الإنجليزي يضم 22 فريقا.

وكان أندي كول هو أول من سجل في مرمى 17 فريقًا، في موسم 1993-1994، الذي سجل فيه إجمالا 34 هدفًا.

والآن يسعى صلاح للتسجيل ضد فولهام وكريستال بالاس، ليكون أول مهاجم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أمام جميع الفرق التي يواجهها.

مواجهة كريستال بالاس المقبلة أمام ليفربول ستكون يوم 25 مارس الجاري، بينما سيلتقي الريدز وفولهام يوم 6 أبريل المقبل.

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