السبت 01 مارس 2025
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رياضة

محمد صلاح ونجوم الدوري الإنجليزي يهنئون الجماهير بحلول شهر رمضان (فيديو)

محمد صلاح
محمد صلاح

حرص الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع فيس بوك على تهنئة الجماهير بحلول شهر رمضان المبارك. 

وشارك في مقطع التهنئة نجوم كبار على رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

ويبدو أن مسيرة محمد صلاح الاحترافية بالدوريات الأوروبية لم تسنه عادات وتقاليد المصريين في شهر رمضان الكريم.

وفي البداية حرص محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، على تهنئة متابعيه بحلول شهر رمضان، الذي يبدأ أول أيامه اليوم السبت 1 مارس 2025.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه على منصة "X": "رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين".

 كما حرص محمد صلاح على تعليق زينة رمضان بمنزله، حيث نشر الفرعون المصري عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، صورًا أثناء تزيين منزله بزينة رمضان بمساعدة ابنته مكة.

 

ويستعد صلاح مع فريقه "الريدز" لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، على أرض ملعب الأخير يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليج".

يذكر أن محمد صلاح هذا الموسم (2024-2025) 30 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة، خلال 39 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 هدفًا بعد ختام الجولة الـ 27 من البريميرليج.

وغاب محمد صلاح عن التهديف في الجولة الـ 27 في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد ليواصل صلاح تربعه على صدارة ترتيب الهدافين، فيما رفع هالاند رصيده للهدف رقم 20 بعدما تخطى مانشستر سيتي نظيره توتنهام بهدف نظيف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ27
محمد صلاح ليفربول 25 هدفًا 
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 20 هدفًا
ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 هدفًا
كريس وود نوتينجهام فورست 18 هدفًا
بريان مبيومو برينتفورد 15 هدفًا
كول بالمر تشيلسي 14 هدفًا
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفًا
جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 12 هدفًا
يوان ويسا برينتفورد 12 هدفًا
أولي واتكينز أستون فيلا 12 هدفًا
جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفًا

وأسدل الستار على مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز وست هام يونايتد أمام ليستر سيتي 2-0 مساء الخميس.

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