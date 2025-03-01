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رياضة

بن شرقي عن عدم احتفاله بهدفه في الزمالك: حب الناس مقدرش أخسره (فيديو)

أشرف بن شرقي ،فيتو
أشرف بن شرقي ،فيتو

 تحدث أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي عبر بودكاست القلعة الحمراء الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ عن مباراته الأولى مع الفريق أمام فريقه السابق نادي الزمالك في القمة الماضية. 

وقال بن شرقي:" الصراحة في مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة أنا كنت نازل وحابب أني أسجل هدف في اللقاء.

وواصل:" انا محتفلتش قدام الزمالك عشان خاطر الناس اللي بشوفهم برا، لما بيقابلوني بيقولولي احنا بحبك، وحب الناس مينفعش اخسره، ودا ميخلنيش اني معملش شغلي". 

وأضاف " قبل ما تريزيجيه يجي الريان مكنتش أعرفه على المستوي الشخصي لكن أول منضم للفريق وأول لقاء بيني وبين، استقبلته وقولتله انا موجود هنا اي حاجة تحتاجها احنا اخوات وانا وانت واحد وأنا عيشت مع المصريين وخيرهم سابق عليا. 

وزاد:"  ومن اليوم ده وعلاقتنا بقت قوية جدًا كإني أعرفه من زمان، قبل ما ييجي كان كله بيتكلم عنه كويس انه لاعب بيشتغل بشكل قوي وملتزم وخصوصا انه لعب في دوريات كبرى ".  

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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