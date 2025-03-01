السبت 01 مارس 2025
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رياضة

بنتايج يتسبب في إخراج لاعب الزمالك من حسابات معسكر الفراعنة المقبل

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، خلال الأيام القادمة، لإعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

فتوح خارج حسابات منتخب مصر

 وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الزمالك، باتت فرصته بالغة الصعوبة في التواجد ضمن قائمة الفراعنة في معسكر مارس، خاصة بعد إبتعاده عن التشكيلة الأساسية للزمالك في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة، وإعتماد البرتغالي جوزيه بيسيرو على المغربي محمود بنتايج في مركز الظهير الأيسر.

 

أحمد فتوح، فيتو
أحمد فتوح، فيتو

أضاف المصدر، أن حسام حسن اعتمد في الفترة الماضية على محمد حمدي لاعب بيراميدز أساسيا في مركز الظهير الأيسر، كما أن حمدي يشارك أساسيا في كل مباريات بيراميدز، ويقدم مردود جيد في الموسم الحالي مع الفريق السماوي.

 

كريم الدبيس بديلا لفتوح

أشار المصدر، إلى أن كريم الدبيس ظهير النادي الأهلي، يحظى بإهتمام كبير من جانب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد تطور مستواه كثيرا في مباريات الأهلي الأخيرة، وأن اللاعب يملك فرص كبيرة للتواجد ضمن قائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل.

 

موعد معسكر منتخب مصر الوطني

وحدد حسام حسن يوم 16 مارس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة بمشاركة اللاعبين المحليين، على أن ينضم اللاعبون المحترفون للمعسكر في اليوم التالي مباشرة، حيث بداية الأجندة الدولية للفيفا يوم 17 مارس وحتى 24 من الشهر نفسه. 

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منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم اثيوبيا سيراليون حسام حسن احمد فتوح محمود بنتايج محمد حمدي كريم الدبيس

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