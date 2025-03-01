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رياضة

ظهور أبو تريكة ووالدة عبد الوهاب، لقطات من إعلان ستاد الأهلي الجديد

محمد أبو تريكة، فيتو
محمد أبو تريكة، فيتو

نشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إعلانا ترويجيا عن ستاد النادي الأهلي الجديد. 

وظهر في إعلان ستاد الأهلي عدد من أساطير الفريق أبرزهم محمد أبو تريكة وعماد متعب ووليد سليمان وجلبيرتو ومصطفي عبده وعلي معلول وسيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين ومحمد شوقي ووائل جمعة. 

كما ظهر في الإعلان صورة لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالإضافة لظهور مارسيل كولر مدرب الفريق.

وشهد الإعلان ظهور خاص لوالدة الراحل محمد عبد الوهاب نجم النادي الأهلي السابق.

 ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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