أستراليا تحصد لقب كأس آسيا للشباب على حساب السعودية بركلات الترجيح

حصد منتخب أستراليا بطولة كأس آسيا للشباب، بعد الفوز على المنتخب السعودي بركلات الترجيح (5-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب "مركز باوان الرياضي" بالصين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

افتتح المنتخب الأسترالي التسجيل عن طريق لويس أجوستي في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل المنتخب السعودي عن طريق طلال أبو بكر حاجي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

السعودية تصعد لنهائي كأس اسيا للشباب على حساب كوريا الجنوبية

وكان منتخب السعودية للشباب، قد نجح في التأهل إلى نهائي بطولة كأس آسيا تحت 20 عام، بعد الفوز في مباراة نصف النهائي ضد كوريا الجنوبية.

ونجح منتخب السعودية من تحقيق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح (3-2)، بعد تألق حارس المنتخب السعودي.

وانتهت مجريات اللقاء والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي دون أهداف، في مباراة شهدت سيطرة نسبية من جانب منتخب كوريا الجنوبية.

أستراليا تصعد لنهائي كأس اسيا للشباب على حساب اليابان

فيما تمكن منتخب أستراليا من الفوز في مباراة نصف النهائي ضد منتخب اليابان بهدفين دون رد.

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