السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أستراليا تحصد لقب كأس آسيا للشباب على حساب السعودية بركلات الترجيح

أستراليا والسعودية
أستراليا والسعودية

 حصد منتخب أستراليا بطولة كأس آسيا للشباب، بعد الفوز على المنتخب السعودي بركلات الترجيح (5-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب "مركز باوان الرياضي" بالصين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

افتتح المنتخب الأسترالي التسجيل عن طريق لويس أجوستي في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل المنتخب السعودي عن طريق طلال أبو بكر حاجي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

 

السعودية تصعد لنهائي كأس اسيا للشباب على حساب كوريا الجنوبية

 وكان منتخب السعودية للشباب، قد نجح في التأهل إلى نهائي بطولة كأس آسيا تحت 20 عام، بعد الفوز في مباراة نصف النهائي ضد كوريا الجنوبية.

ونجح منتخب السعودية من تحقيق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح (3-2)، بعد تألق حارس المنتخب السعودي.

وانتهت مجريات اللقاء والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي دون أهداف، في مباراة شهدت سيطرة نسبية من جانب منتخب كوريا الجنوبية.

أستراليا  تصعد لنهائي كأس اسيا للشباب على حساب اليابان 

فيما تمكن منتخب أستراليا من الفوز في مباراة نصف النهائي ضد منتخب اليابان بهدفين دون رد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب السعودية منتخب السعودية للشباب أستراليا السعودية واستراليا كأس آسيا للشباب

مواد متعلقة

كريستال بالاس يفوز على ميلوول ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

سيراميكا يفوز على بتروجت برباعية في الظهور الأول لـ علي ماهر

"طائرة الزمالك" يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري بعد الفوز على الطلائع

سيراميكا كليوباترا يضرب بتروجت بثلاثية في الشوط الأول

الزمالك يفوز على البنك الأهلي بثلاثية في دوري السيدات

دونجا يعود لتشكيل الزمالك الأساسي في مباراة إنبي

بيسيرو يستقر على بديل زيزو في مواجهة إنبي

الزمالك يتدخل لحل أزمة دونجا

ads

الأكثر قراءة

قرار من النيابة بشأن واقعة اعتداء لاعب الزمالك نبيل دونجا على شاب بالتجمع

موعد عرض الحلقة الأولى من برنامج "مدفع رمضان"

ننشر خريطة قراء المغرب بإذاعة القرآن الكريم

رامز جلال يوقع ضحاياه في ثلاثة أفخاخ ببرنامج "رامز إيلون مصر"

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل معاوية اليوم السبت

بن شرقي يكشف أسباب عدم انتقاله للأهلي عام 2017 (فيديو)

فلكيا..موعد عيد الفطر المبارك 2025

حقيقة القبض على بعض عملاء البنوك عقب استلامهم حوالات بالدولار

منوعات

المزيد

يمني ينهي حياته بسبب تحطيم والده هاتفه المحمول

لكمات بالأيدي وركلات بالأرجل، مقاطع ساخرة للمشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

تزايد جرائم العنف في محطات القطارات خلال 2024 بألمانيا

عودة "القنادس" تثير مخاوف المزارعين في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

مكفر للذنوب.. فضائل شهر رمضان المبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد عمر هاشم: المقام المحمود هو شفاعة النبي يوم القيامة (فيديو)

على خطى النبي، عمرو خالد يوضح أسلوب حياة للحفاظ على الصحة النفسية (فيديو)

تلاوة خاشعة للقارئ الشيخ يوسف حلاوة من سورة المائدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية