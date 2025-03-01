الأحد 02 مارس 2025
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عشرات القتلى والمصابين في تصادم حافلتين غرب بوليفيا

حادث،فيتو
حادث،فيتو

أسفر حادث تصادم  بين حافلتين في منطقة بوتوسي غرب بوليفيا، عن مقتل 37 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات، بحسب ما أعلنت الشرطة والسلطات المحلية في البلاد يوم السبت.

حادث تصادم  بين حافلتين في منطقة بوتوسي غرب بوليفيا

ووقع الحادث في الساعات الأولى من الصباح على الطريق بين مدينتي أويوني وكولتشاني عندما انحرفت إحدى الحافلتين إلى مسار الاتجاه المقابل، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز".

وترجّح السلطات أن يكون الحادث نتيجة السرعة المفرطة.

وأضاف الكولونيل بينافيديس أنّ السائق "فقد السيطرة" على الحافلة، موضحا أنّ الجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب، وبعضهم بحالة "خطرة".

ومن جهتها، نقلت قناة "يونيتيل" التلفزيونية عن الشرطة قولها إنّ 15 شخصا أصيبوا بجروح، من دون تحديد إجمالي عدد من كانوا على متن الحافلة.

ووقع الحادث على طريق متعرّج يربط مدينتي بوتوسي وأورورو.

 

والحوادث المرورية شائعة في الدولة الواقعة في جبال الأنديز، ويرجع سبب هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى سوء القيادة والإهمال وأعطال ميكانيكية.

وفي نهاية يناير الماضي سقط 19 قتيلا في حادث حافلة في مقاطعة بوتوسي نفسها، وبحسب البيانات الحكومية، يسقط في بوليفيا حوالى 1400 قتيل سنويا بسبب حوادث الطرق.

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حوادث الطرق حادث تصادم حادث حافلة بوليفيا منطقة بوتوسي غرب بوليفيا

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