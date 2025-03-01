الدفاع الروسية: تدمير 7 مراكز قيادة و26 آلية أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بشرية بلغت أكثر من 220 عسكريا، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "خلال الـ24 الساعة الماضية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 عسكريا وناقلة جند مدرعة و11 مركبة قتالية مدرعة و13 سيارة و7 قطع مدفعية، بالإضافة إلى 7 مراكز قيادة للطائرات المسيرة ومستودع ذخيرة".

وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 64295 عسكريًا، و382 دبابة و291 مركبة مشاة قتالية، وذلك منذ مطلع أغسطس 2024، حينما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية شن هجوم بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا، وذلك وفقا لوكالة «رويترز» الإخبارية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، إن 154 مسيرة روسية هاجمت مناطق أوكرانية عدة الليلة الماضية أسقطت 103 منها.

تلاسن حدث على الهواء بين ترامب وزيلينسكي

من جانبه، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرطًا للعودة إلى المحادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، واتخذ قرارًا بشأن القتال في أوكرانيا.

وقال ترامب، في أعقاب مشادة تاريخية، بين الرئيسين في البيت الأبيض امس الجمعة، إنه من أجل استئناف المحادثات فعلى زيلينسكي أن يعلن رغبته في صنع السلام.

وأضاف ترامب: "لن نستمر في القتال".

وكان تلاسن حدث على الهواء، بين ترامب وزيلينسكي، واشتبك الرئيسان مرارًا إذ حث زيلينسكي الرئيس الأمريكي على توخي الحذر مع روسيا، بينما اتهم ترامب الرئيس الأوكراني بقلة الاحترام وذلك في خروج للخلافات المتفاقمة بين الطرفين إلى العلن.

طردا غير مسبوق لرئيس دولة من البيت الأبيض

وألغي المؤتمر الصحفي بين الرئيسين، وغادر زيلينسكي البيت الأبيض، وسط تساؤلات حول ما جرى.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن ترامب قال للرئيس الأوكراني إنه، (زيلينسكي)، غير مستعد للسلام ومن الأفضل أن يعود إلى البيت الأبيض حينما يتوفر له هذا الاستعداد، فيما اعتبر طردا غير مسبوق لرئيس دولة من البيت الأبيض.

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