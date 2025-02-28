السبت 01 مارس 2025
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خارج الحدود

لست وحدك كن شجاعا، قادة أوروبا يساندون زيلينسكي بعد تعرضه للإهانة من ترامب

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

ترامب وزيلينسكي، ساند قادة أوروبيون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد تعرضه للتوبيخ على يد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

لقاء ترامب وزيلينسكي فى البيت الأبيض

من جهته علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على لقاء ترامب وزيلينسكي قائلا: إن "روسيا هي المعتدية"، وإن الأوكرانيين هم الشعب المعتدى عليه.

 

وأضاف ماكرون في تصريحات صحفية من البرتغال، أن "علينا احترام من يقاتلون من البداية"، مؤكدا أن فرنسا كانت على صواب في مساعدتها لـ أوكرانيا ومعاقبة روسيا منذ 3 سنوات وستواصل ذلك.

 

وقالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" إن ماكرون تحدث مع الرئيس الأوكراني هاتفيا عقب مشادة ترامب وزيلينسكي الذي حدث في البيت الأبيض.

المستشار الألمانى يساند فلاديمير زيلينسكي 

فيما قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن بوسع أوكرانيا الاعتماد على ألمانيا وعلى أوروبا، وهو ما كررته أيضا وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك التي قالت إن كييف ليست وحدها، وإن الأوروبيين يقفون متحدين إلى جانبها.

 

أيضا رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الفائز في الانتخابات الألمانية فريدريش ميرتس، فى سياق تعليقه على مشادة ترامب وزيلينسكي: إنه "يجب ألا نخلط بين المعتدي والضحية في الحرب"، مؤكدا أن ألمانيا تقف مع أوكرانيا "في السراء والضراء".

رئيس وزراء بولندا دونالد توسك قال للرئيس الأوكراني: "لست وحدك أنت والشعب الأوكراني".

ترامب وزيلينسكي، فيتو
ترامب وزيلينسكي، فيتو

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مخاطبة زيلينسكي: "كرامتك اليوم هي تكريم لشجاعة الشعب الأوكراني. كن قويا وشجاعا".

 

وأضافت: "أنت لست وحدك أبدا، وسنواصل العمل معكم من أجل سلام عادل ودائم".

 

بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده تقف مع أوكرانيا.

 

من جانبه رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره: "نقف إلى جانب أوكرانيا في كفاحها العادل من أجل سلام عادل ودائم".

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أيضا أكد رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، أن بلاده تقف مع أوكرانيا "التي لا تقاتل فقط من أجل حريتها بل من أجل كل أوروبا".

 

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن "الرئيس زيلينسكي على حق فلا يمكن تحقيق السلام من دون ضمانات".

 

وأضاف شميغال أن وقف إطلاق النار من دون ضمانات هو "طريق روسيا لاحتلال القارة الأوروبية بأكملها".

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