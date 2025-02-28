أول تعليق من الخارجية الروسية على مشادة ترامب وزيلينسكي بالبيت الأبيض

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، على مشادة ترامب وزيلينسكي بالبيت الأبيض قائلة: إن أكبر كذبة لـ فلاديمير زيلينسكي خلال اجتماعه بالرئيس الأمريكي ترامب كانت أن كييف تركت وحدها في عام 2022".

مشادة بين ترامب وزيلينسكي بالبيت الأبيض

وفي منشور لها على "تليجرام" قالت زاخاروفا: "أعتقد أن أكبر كذبة لزيلينسكي من بين كل أكاذيبه هي التصريح في البيت الأبيض بأن نظام كييف في عام 2022 ترك وحده، دون دعم".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "كيف تمكن ترامب ونائبه فانس من ضبط نفسيهما وعدم ضرب هذا الوغد، إنها معجزة التحمل".

ترامب يهين زيلينسكي

وفي وقت سابق، أكد ترامب عقب لقائه زيلينسكي أن الأخير غير مستعد لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، وأنه أظهر عدم احترام للولايات المتحدة.

وقال ترامب: "لقد عقدنا اجتماعا مهما للغاية في البيت الأبيض اليوم. تعلمنا الكثير مما لم يكن من الممكن أن نتعلمه لولا المحادثة في ظل هذه الضغوط والظروف. مدهش ما تظهره الأمور من خلال العواطف، وقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن الرئيس زيلينسكي ليس مستعدا للسلام إذا شاركت أمريكا، لأنه يعتقد أن مشاركتنا تمنحه امتيازات كبيرة في المفاوضات".

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