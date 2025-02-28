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وبخه لمدة 80 دقيقة وطرده من البيت الأبيض، كواليس لقاء الإهانة بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

ترامب زيلينسكي، فيتو
ترامب زيلينسكي، فيتو

مشادة ترامب وزيلينسكي، أثار اللقاء العاصف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، موجة من التعليقات المؤيدة والرافضة على مستوى العالم.

لقاء استمر 80 دقيقة بين ترامب زيلينسكي

لقاء ترامب وزيلينسكى، الذي استمر لمدة 80 دقيقة، تحول إلى تلاسن حاد ومشادة كلامية أمام الصحفيين وعدسات الكاميرات.

ولم يسلم حتى مظهر الرئيس الأوكراني، من تعليقات ترامب، حتى أنه انتقد لباس زيلينسكي قائلًا: "لماذا ترتدي الزي العسكري.. لماذا لا ترتدي ملابس تليق بالبيت الأبيض؟".

كذلك زيلينسكي موجها حديثه إلى ترامب: "استقبلتني في البيت الأبيض لإهانتي".

تفاصيل مشادة ترامب وزيلينسكي

وحرص ترامب على نشر تدوينة على "ترو سوشال"، خلال جلوسه مع الرئيس الأوكراني قال فيها: إن "زيلينسكي غير جاهز لعقد الاتفاق، معلنًا إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا.

بعد ذلك، قال مسئول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غادر البيت الأبيض في وقت مبكر الجمعة، بعد اجتماع شائك في المكتب البيضاوي مع الرئيس دونالد ترامب.

 

وأضاف أن زيلينسكي وترامب لم يوقعا على اتفاق المعادن.

ترامب يتهم زيلينسكي بالافتقار إلى الاحترام

وكان ترامب قد أخبر زيلينسكي أن تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام، متهمًا إياه بأنه وضع نفسه في مأزق، وأنه لا يملك أي أوراق مساومة، قائلًا له: "عليك أن تبدي الشكر".

 

وقال ترامب موجهًا كلامه بغضب لنظيره الأوكراني: "أنت تقامر باندلاع حرب عالمية ثالثة"، وتابع "لا تخبرنا بما يجب أن نفعله أنت ضعيف بلا الولايات المتحدة".

نائب ترامب يوبخ الرئيس الأوكراني زيلينسكي 

ثم تدخل جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي في الحديث موجهًا كلامه لـ زيلينسكي: "أنتم تزجون بالكثير من الجنود إلى الحرب"، وقال "الأفعال أهم من الأقوال".

 

وقال فانس، إن زيلينسكي لم يشكر الولايات المتحدة أبدا على المساعدات التي قدمتها، وكان يقوم بالدعاية للحزب الديمقراطي المعارض للجمهوريين. 

وأضاف نائب الرئيس: "هل قلت شكرا ولو لمرة واحدة؟ لقد سافرت إلى بنسلفانيا للدعاية للحزب الديمقراطي".

 

وحاول فلاديمير زيلينسكي خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجادلة الأخير، حيث كان أحيانا يجيب عن أسئلة الصحافة قبله، وأحيانا يقاطعه مباشرة، كما كان يرد بشكل فظ على بعض أسئلة الصحفيين.

صحفي أمريكي يسخر من ملابس زيلينسكي بسبب البدلة الرسمية

وخلال اللقاء الساخن، واجه الرئيس الأوكراني سؤالا عنيفا من أحد الصحفيين بشكل غير متوقع.

 

وهاجم الصحفي زيلينسكي بسبب "عدم ارتدائه بدلة رسمية" خلال حضوره للبيت الأبيض.

وقال الصحفي الأمريكى: "الرئيس زيلينسكي، لماذا لا ترتدي بدلة رسمية؟ ألا تمتلك واحدة؟ الشعب الأمريكى يجد مشكلة بعدم ارتدائك بدلة رسمية خلال تواجدك في أهم الأماكن الرسمية –البيت الأبيض- في الولايات المتحدة".

 

ورد الرئيس الأوكراني زيلينسكي: "هل لديك مشكلة في ذلك؟ سأبقى أرتدي هذا الزي حتى انتهاء الحرب".

 

وأضاف زيلينسكي ساخرا: "ربما لاحقا سأرتدي بدلة مثل التي ترتديها أنت، ربما أفضل من التي ترتديها، وربما واحدة أقل تكلفة".

 

ورد الصحفي عليه: "هذا سيكون أفضل".

ترامب يطرد زيلينسكي من البيت الأبيض 

خرج أخيرًا الرئيس الأوكراني مع الوفد المرافق له من البيت الأبيض، وبقي ترامب داخله، وسط كلام تداوله الإعلام الأمريكى قال إن الرئيس ترامب طرد زيلينسكي من البيت الأبيض.

ردود فعل زعماء أوروبا 

فى ردود سريعة من زعماء أوروبا، علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على المشادة بين ترامب وزيلينسكي قائلا: “علينا أن نحترم من يقاتلون منذ البداية”.

فيما قال رئيس وزراء بولندا مخاطبا زيلينسكي: “لست وحدك أنت والشعب الأوكراني”.

فى ذات السياق، علق النائب الأوكراني أوليكسي غونشارينكو على المشادة، معتبرا أن ما حدث ستكون له عواقب وخيمة للغاية، نحن نشهد الآن نهاية علاقتنا مع ترامب، كان من الغباء المطلق أن نبدأ في الجدال مع الرئيس الأمريكي أمام الكاميرات.

أيضا قالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين أمريكا وأوكرانيا تم إلغاؤها بعد المشادة الكلامية بين الرئيس ترامب وفلاديمير زيلينسكي.

بعد إلغاء المؤتمر الصحفي مع ترامب، الرئيس الأوكراني يغادر البيت الأبيض

ترامب يسخر من مظهر وملابس زيلينسكي (فيديو)

 

 

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