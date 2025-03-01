السبت 01 مارس 2025
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خارج الحدود

القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 103 مسيرات روسية الليلة الماضية

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا، فيتو

قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، إن 154 مسيرة روسية هاجمت مناطق أوكرانية عدة الليلة الماضية أسقطت 103 منها.

 

تلاسن حدث على الهواء بين ترامب وزيلينسكي

من جانبه، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرطًا للعودة إلى المحادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، واتخذ قرارًا بشأن القتال في أوكرانيا.

وقال ترامب، في أعقاب مشادة تاريخية، بين الرئيسين في البيت الأبيض الجمعة، إنه من أجل استئناف المحادثات فعلى زيلينسكي أن يعلن رغبته في صنع السلام.

وأضاف ترامب: "لن نستمر في القتال".

وكان تلاسن حدث على الهواء، بين ترامب وزيلينسكي، واشتبك الرئيسان مرارًا إذ حث زيلينسكي الرئيس الأمريكي على توخي الحذر مع روسيا، بينما اتهم ترامب الرئيس الأوكراني بقلة الاحترام وذلك في خروج للخلافات المتفاقمة بين الطرفين إلى العلن.

 

 

طردا غير مسبوق لرئيس دولة من البيت الأبيض

وألغي المؤتمر الصحفي بين الرئيسين، وغادر زيلينسكي البيت الأبيض، وسط تساؤلات حول ما جرى.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن ترامب قال للرئيس الأوكراني إنه، (زيلينسكي)، غير مستعد للسلام ومن الأفضل أن يعود إلى البيت الأبيض حينما يتوفر له هذا الاستعداد، فيما اعتبر طردا غير مسبوق لرئيس دولة من البيت الأبيض.

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القوات الجوية الأوكرانية ترامب الرئيس الأمريكى روسيا البيت الأبيض

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