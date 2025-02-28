بعد لقاء ترامب وزيلينسكي، الخارجية الأمريكية تنهي برنامج دعم ترميم البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا

أفادت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية بأن وزارة الخارجية الأمريكية، قررت إنهاء برنامج دعم ترميم البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

إنهاء برنامج دعم ترميم البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

وذكرت القناة نقلا عن ممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن وزارة الخارجية الأمريكية أوقفت هذا الأسبوع تنفيذ مبادرة الوكالة، التي تم بموجبها استثمار مئات الملايين من الدولارات في إعادة بناء شبكة الطاقة الأوكرانية.

كما أشارت القناة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت تقليص عدد موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوكرانيا من 64 إلى 8 موظفين فقط.

وهذه الخطوة جاءت عقب إغلاق إدارة ترامب المقر الرئيسي للوكالة في واشنطن وإيقاف آلاف برامج المساعدات والتنمية الأمريكية في مختلف أنحاء العالم في أعقاب محاولة تجميد المساعدات الخارجية.

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد تلقت أمرا من السلطات بوقف تمويل المشاريع في أوكرانيا في أواخر يناير الماضي.

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