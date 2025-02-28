السبت 01 مارس 2025
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رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي، أستون فيلا يتعادل سلبيا مع كارديف سيتي بالشوط الأول

أستون فيلا
أستون فيلا

انتهي الشوط الأول من مباراة فريق أستون فيلا ونظيره كارديف سيتي بالتعادل السلبي ، في المباراة التي تقام بينهم اليوم الجمعة، ضمن مباريات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

تشكيل أستون فيلا أمام كارديف سيتي 

وجاء تشكيل استون فيلا كالتالي:

تشكيل استون فيلا

ووفقا لشبكة بي بي سي سبورت: فإن مباريات  كأس الاتحاد الإنجليزي ستتوقف لإعطاء فرصة للاعبين المسلمين من أجل الإفطار خلال شهر رمضان".

وحدد الاتحاد الإنجليزي  يوم الأحد المقبل  لاقامة قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الجاري.

موعد قرعة دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كشف عن موعد قرعة دور الـ8من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

وتقام القرعة يوم الاحد المقبل  في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

نتائج قرعة الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي 

وجاءت قرعة الدور الخامس على النحو التالي:

بريستون × بيرنلي

أستون فيلا × كارديف سيتي

كريستال بالاس × ميلوول

مانشستر يونايتد × فولهام

نيوكاسل × برايتون

بورنموث × وولفرهامبتون

مانشستر سيتي × بليموث

إكستر سيتي أو نوتنجهام فورست × إبسويتش ت

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