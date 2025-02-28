الجمعة 28 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

رحلة مع الدراما، شافكي المنيري تكشف تفاصيل برنامجها الرمضاني بمشاركة إنجي أنور

شافكي المنيري وإنجي
شافكي المنيري وإنجي أنور، فيتو

كشفت الإعلامية شافكى المنيري، عن تفاصيل برنامجها في رمضان بالمشاركة مع الإعلامية إنجي أنور.

وقالت “المنيري” على صفحتها بـ"فيس بوك":" على نغم إف إم في رمضان.. يسعدني أن أصاحب زميلتي العزيزة إنجي أنور.. في رحلة مع الدراما.. عين على الدراما وأذن مع المستمع.. نحكي ونسمع ونعرف فين المشاهد اللي نالت الإعجاب، دراما هذا العام فيها تنوع كبير".

وأضافت: "شاهدوا واستمتعوا حتى نلتقي معكم بدءًا من الإثنين المقبل ٣ رمضان على نغم إف إم الساعة ١٠  مساءً.. اخترنا إنجي وأنا أن نكون سوا حلو أن تعمل مع زميلتك المثقفة المحترفة  والجميلة في كل ما تقدمه.. حماس حلو روح رائعة.. في انتظاركم على نغم إف إم".

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شافكي المنيري الإعلامية إنجي أنور نغم اف ام في رمضان الدراما
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