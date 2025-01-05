الأحد 05 يناير 2025
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ثقافة وفنون

شافكي المنيري تحيي ذكرى رحيل زوجها ممدوح عبد العليم

شافكي المنيري، فيتو
شافكي المنيري، فيتو

تحل اليوم ٥ يناير ذكرى رحيل الفنان ممدوح عبد العليم الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام ٢٠١٦.

ولقد أعادت الإعلامية شافكي المنيري، زوجة الفنان الراحل، تذكر هذا اليوم عبر حسابها على موقع فيس بوك، حيث نشرت شافكي مجموعة من الصور وأرفقت تعليق “ ٥ يناير٢٠١٦…انه نفس اليوم ولكن الزمن عد سنوات كثيره ٩ سنوات نعيش نفس اللحظات التي كتبها القدر ولم ننسها رضينا بها … انه الانسان العظيم قبل الفنان.. الرقي والاحترام”.

وتابعت “ مع السنوات الكثيره مازال صوته وروحه وكلامه هو الاساس، دعمه حبه لنا الدائم خوفه.. ولكننا نفتقد كل هذا انها الانسانيه التي لا تعوض أبدا”.

وأضافت شافكي “الحمد لله اننا حاولنا ومازلنا نحاول..في كل عام ياتي نفس اليوم بكل تفاصيله المزعجه وتظل روحه ترفرف بضحكاته العفويه قائلا  كفايه حزن  الحياه لا تستحق.. كل عام احاول الهروب من هذا اليوم.. لم انسي ولكنني لا اريد  أبدا التفاصيل”.

واختتمت حديثها عن زوجها وقالت “ستظل روحه من حولنا ولكن انسانيته نشتاق اليها … ٥ يناير رقم ولكننا عشنا ارقام وايام احلي مع اجمل وارق انسان ممدوح عبد العليم ”.

الراحل ممدوح عبد العليم

الفنان ممدوح عبد العليم قضى السنوات الأخيرة من حياته بعيدًا عن الأضواء، حيث كان شبه معتزل للفن، وفي إحدى المرات أثناء ممارسته الرياضة اليومية في أحد الأندية، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة نُقل على إثرها إلى مستشفى الأنجلو أمريكان، حيث وافته المنية. برحيله فقد الوسط الفني وعشاقه أحد أبرز رموزه، وهو لم يكمل بعد الستين عامًا.

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