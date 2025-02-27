صياد روسي يثير الجدل بعد اصطياد مخلوق بحري غريب

في واقعة غريبة من نوعها، تسبب صياد روسي يدعى رومان فيدورتسوف، في إثارة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو لـمخلوق بحري غامض، وصفه متابعون بأنه يشبه "الكائنات الفضائية".

صياد روسي يصطاد مخلوق بحري غامض

وتجدر الإشارة إلى أن فيدورتسوف، يعرف بمشاركته صورًا وفيديوهات لـمخلوقات بحرية نادرة وغير مألوفة يصطادها في الأعماق، حيث كشف عن مخلوق بلون رمادي وشكل منتفخ، ما أثار الدهشة والتساؤلات حول أصله.

وظهر الكائن مستقرًا على سياج السفينة، ما دفع البعض للاعتقاد بأنه ينتمي لعالم غير معروف تحت سطح البحر. لاحقًا، أوضح الصياد أنه سمكة مصاصة ناعمة، وهي نوع من الأسماك البحرية ذات الزعانف الشعاعية التي تعيش في الأعماق وتنمو لأكثر من قدم.

وأثار الفيديو ردود فعل متباينة، فقد علّق أحد المتابعين: "هذا كائن فضائي بنسبة 100%!"، بينما سخر آخر قائلًا: "هل اصطدت في تشيرنوبيل؟". كما قارن البعض شكل الكائن بشخصيات من الثقافة الشعبية، مثل "هجمات المريخ" والشرير "كرانج" من سلسلة "سلاحف النينجا".

ويرجّح العلماء أن انتفاخ الكائن ليس بسبب دماغ كبير، بل نتيجة تغيّرات الضغط السريعة عند سحبه من الأعماق، وهي ظاهرة تُعرف باسم "التمدد البارومتري"، إذ تتمدد الغازات داخل الجسم عند الانتقال من بيئة ذات ضغط مرتفع إلى أخرى منخفضة.

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