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مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

مخلوق غامض، فيتو
مخلوق غامض، فيتو

أثار مقطع فيديو لـ مخلوق غامض يتجول في حديقة فيرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيرة السكان المحليين وخبراء الحيوان.

مخلوق غامض يتجول في حدائق فرجينيا

وقالت سيدة أمريكية تدعى بريتاني كيلر، إنها كانت تقود سيارتها إلى العمل مؤخرًا عندما لاحظت حيوانا غير عادي بفراء داكن وذيل طويل منحني، بالقرب من مجموعة من الغزلان في ريتر بارك في هنتنغتون، ثاني أكثر مدن ولاية ماونتن اكتظاظا بالسكان.

وأضافت كيلر لتلفزيون "WSAZ 3News" في أواخر الشهر الماضي: "عندما توقفت لإلقاء نظرة عن قرب، أدركت أنه شيئ لم أراه من قبل في هذا المكان".

ويُظهر مقطع فيديو التقطته كيلر،  المخلوق البني والأبيض الغريب وهو يتحرك عبر الحديقة. وعندما سألت كيلر ومحطة التلفزيون السكان المحليين الآخرين عن المخلوق، كانوا في حيرة بنفس القدر.

العثور على حيوان الليمور في غرب فرجينيا

ولاحقًا، شاركت كيلر المشاهدة الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال العديد من الأشخاص إن المخلوق هو  ليمور. لكن آندي ماكي من مركز علوم منطقة علم الحيوان نفى تلك النظرية، قائلًا: “لن يتم العثور على الليمور في غرب فرجينيا، على بعد حوالي 9000 ميل من موطنه في مدغشقر، ما لم يكن حيوانًا أليفًا ضائعًا”.

 

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الولايات المتحده الامريكيه حديقة فيرجينيا الغربية مخلوق غامض

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