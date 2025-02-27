الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب يمدد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة عام إضافي

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدد العمل بعدد من العقوبات المفروضة سابقا على روسيا لمدة عام إضافي بسبب الأزمة في أوكرانيا.

 

ترامب يمدد العقوبات المفروضة على روسيا 



وتشمل هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا في أعوام 2022 و2018 و2014، وأكد ترامب أنه توصل إلى استنتاج مفاده أن جميع هذه الإجراءات التقييدية "يجب أن تظل سارية بعد 6 مارس 2025".

وسبق أن صرح ترامب، ردا على سؤال بشأن إمكانية رفع العقوبات عن روسيا: "أريد القول إننا يجب أن نتوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع أولا، ولكن أعتقد أننا سنفعل سنرفع العقوبات عن روسيا".

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

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ترامب روسيا العقوبات المفروضة على روسيا

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