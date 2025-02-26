الرئيس الروماني يكشف موقف بلاده من إرسال قوات إلى أوكرانيا

ذكر الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن ترسل قوات إلى أوكرانيا.

الرئيس الروماني: لن نرسل أي قوات إلى أوكرانيا

ومن جانبه قال قائد الجيش الروماني، جورجيتا فلاد: إن هناك خطرا من تصعيد النزاع في أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي أجاب يوهانيس عن سؤال عما إذا كانت بوخارست تفكر في إرسال جنود إلى أوكرانيا ليرد قائلا: "رومانيا لن ترسل جنودا إلى أوكرانيا"

و شدد الرئيس الروماني على أنه لا يوجد اليوم أي تهديد عسكري مباشر لرومانيا نفسها، على الرغم من أن وزارة الدفاع تدرس كل السيناريوهات المحتملة.

بولندا لا تدعم إرسال قوات إلى أوكرانيا

وأكد الرئيس أن "رومانيا بلد آمن، ولا ينبغي للرومانيين أن يخافوا، ولكن يجب أن نكون مستعدين دائما للأحداث غير المتوقعة. ليست هناك حاجة للذعر أو الخوف. رومانيا تتمتع بضمانات أمنية كبيرة. ومن المهم أن نفهم أننا لسنا وحدنا، بل نحن مع حلفائنا".

وفي نفس السياق، أكد وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش أمس الثلاثاء أن بلاده لا تدعم إرسال قوات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا الموقف يحظى بإجماع بين جميع القوى السياسية في البلاد.

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