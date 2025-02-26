أفادت وكالة "رويترز"، لاخبارية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر مسؤول إن الولايات المتحدة الأمريكية امتنعت عن المشاركة في رعاية بيان بمنظمة التجارة العالمية يستنكر الهجوم الروسي على أوكرانيا.

أمريكا تمتنع عن التنديد بالهجوم الروسي على أوكرانيا لأول مرة منذ الحرب

وهذه هي المرة الأولى التي لا تدعم فيها الولايات المتحدة البيان الذي يصدر كل عام منذ انطلاق الحرب الروسية في فبراير من عام 2022، بما يمثل مؤشرًا جديدًا على التقارب في العلاقات بين البلدين.

ووافق أكثر من 40 عضوًا بمنظمة التجارة العالمية على البيان الذي تزامن مع جلسة مراجعة التجارة مع أوكرانيا في المنظمة، ومن هؤلاء الأعضاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا وأستراليا.

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