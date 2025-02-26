الأربعاء 26 فبراير 2025
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خارج الحدود

أبو الغيط يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا: استفزاز أرعن

أبو الغيط، فيتو
أبو الغيط، فيتو

أدان  أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الغارات والاعتداءات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرا أنها تمثل استفزازا أرعن، وتصعيدا ينتهز فرصة التحول السياسي في سوريا لتثبيت واقع غير قانوني وغير شرعي.

اتخاذ مواقف واضحة لإدانة هذا العدوان غير المبرر

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط قوله إن هجوم الاحتلال الإسرائيلي لأية أراض سورية ينتهك القانون الدولي، وإن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف واضحة لادانة هذا العدوان غير المبرر والذي يستهدف إشعال فتيل التوتر في المنطقة، ووضع العراقيل في طريق الانتقال السياسي في سوريا.

تضامن الجامعة العربية مع الجمهورية العربية السورية

وأكد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أراضيها، ومحاولات اسرائيل المكشوفة لزرع بذور الفتنة.

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أحمد أبو الغيط الاحتلال الإسرائيلي الاراضي السورية سوريا غير شرعي جامعة الدول العربية

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