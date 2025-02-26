الأربعاء 26 فبراير 2025
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خارج الحدود

صحيفة عبرية تكشف عن توسيع حدود الاحتلال في جنوب سوريا بدون إعلان رسمي

نتنياهو والشرع، فيتو
نتنياهو والشرع، فيتو

كشف كاتب إسرائيلي، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يوسع حدود الكيان الصهيوني في جنوب سوريا بدون إعلان رسمي.

نتنياهو يعمل على توسيع حدود إسرائيل في جنوب سوريا

وقال الكاتب الإسرائيلي، أرئيل كهانا، إن رئيس وزراء نتنياهو يعمل على توسيع حدود إسرائيل في جنوب سوريا، مؤكدا أن الاحتلال بدأ بتطبيق سياسة نزع السلاح في المنطقة بشكل أحادي الجانب.

 

وتابع في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، "فعليا، تم إنشاء منطقة تحت تأثير إسرائيل مدنيا وأمنيا، ما يعني اختفاء الحدود الإسرائيلية السورية التي تم تحديدها وفقا لاتفاقيات وقف إطلاق النار لعام 1974".

 

واستطرد الكاتب الإسرائيلي فى مقاله، أن "هذه التغيرات تتم دون إعلان رسمي" في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية ورفض الاحتلال الاعتراف بالحكومة الجديدة في دمشق.

منسق حكومي إسرائيلي يجتمع مع قيادات قرى جنوب سوريا

وأشار إلى أن منسق الحكومة في الضفة الغربية اللواء غسان عليان، عقد اجتماعا مع قيادات القرى في جنوب سوريا، حيث من المقرر أن يبدأ سكان القرى في العمل داخل إسرائيل".

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

وأضاف الكاتب الإسرائيلي، أن تل أبيب تعمل على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا لمنع نمو ما وصفته بـ"المنظمات الجهادية التي قد تعمل ضدها"، لكنها في الوقت ذاته "قلقة من الميليشيات الموالية لتركيا، أو حتى القوات التركية ذاتها التي قد تتمركز في المنطقة"، مما يدفعها لاتخاذ تدابير عسكرية وقائية مسبقة.

 

وختم الكاتب مقاله بالقول: إن "حدود إسرائيل تتغير، ويبدو أن هذا التغيير سيستمر حتى إشعار آخر"، حسب وصفه.

ونفذ جيش الاحتلال عدوانا في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وشن غارات جوية على مناطق فى جنوب سوريا، استهدف خلالها محيط منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق، تزامنا مع توغل بري على عدة محاور في القنيطرة ودرعا.

 

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نتنياهو جنوب سوريا حدود إسرائيل نزع السلاح الحدود الإسرائيلية السورية العدوان الإسرائيلي الضفة الغربية

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