كوريا الشمالية تستقبل السياح الغربيين للمرة الأولى منذ 5 سنوات

رحبت كوريا الشمالية بالسياح الغربيين، لأول مرة منذ 5 سنوات، في خطوة جديدة نحو انفتاح أكبر.

كوريا الشمالية ترحب بالسياح الغربيين



ونظمت شركة السفر "كوريو تورز" ومقرها بكين، رحلة مدتها 5 أيام لمجموعة من 13 سائحا دوليا.



وكان السائحون من بريطانيا وكندا واليونان ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا والنمسا وأستراليا وإيطاليا، وعبروا برا من الصين إلى مدينة راسون في الشمال الشرقي لكوريا الشمالية.

وأثناء وجودهم في المدينة الحدودية، قاموا بزيارة المتاجر والمدارس والمصانع وتماثيل الراحل كيم إيل سونج، بالإضافة لتماثيل كيم جونج إيل، والد الزعيم الحالي كيم جونج أون.

وقال المدير العام لشركة Koryo Tours، سايمون كوكيريل: "منذ يناير 2020، تم إغلاق البلاد أمام جميع السياح الدوليين، ويسعدنا أننا وجدنا أخيرا فرصة في منطقة راسون، في أقصى شمال كوريا الشمالية".

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