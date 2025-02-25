زعيم كوريا الشمالية: سنتحول لقوة عسكرية عظمى تمتلك أسلحة نووية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن الزعيم كيم جونج أون أكد على أهمية بناء جيش قوي سياسيا وعقائديا، مشيرا إلى أن الأسلحة دون عقيدة ليست سوى "قطع من الحديد".

الجيش الكوري الشمالي يسعى إلى أن يصبح الأقوى في العالم

وقال كيم -أمام فرق النخبة العسكرية في جامعة كيم إيل سونج للسياسة-: إن الجيش الكوري الشمالي يسعى إلى أن يصبح الأقوى في العالم، لكنه شدد على أن التركيز يجب أن ينصب على "المزايا السياسية والأيديولوجية والروحية والأخلاقية لجيش الحزب والشعب".

وأضاف أن "الأسلحة دون أيديولوجية مجرد قطع حديدية"، مؤكدا أن بناء الجيش يجب أن يعطي الأولوية لجعله قويا من النواحي السياسية والأيديولوجية والأخلاقية.

التغلب على الصعوبات والتضحية من أجل الدولة

وأشاد كيم بالولاء والبطولة اللذين أظهرهما الجيش الكوري الشمالي في التغلب على الصعوبات والتضحية من أجل الدولة، قائلا إن "التفوق الأيديولوجي والأخلاقي للجيش يعني التفوق النوعي للجيش".

وعلى الرغم من أن كيم لم يذكر الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية بشكل صريح في خطابه فإنه ألقى باللوم على الحليفين في إثارة التوترات الإقليمية.

اتخاذ إجراءات مضادة

كما تعهد باتخاذ إجراءات مضادة -بما في ذلك بناء المزيد من الأسلحة النووية- رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته التواصل مع كيم.

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