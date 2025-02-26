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ثقافة وفنون

يستهلها شعيشع ورفعت والمصحف المجود للمنشاوي، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

التلاوات
التلاوات

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء، الموافق 27 شعبان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


06:17 (ص) للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة إبراهيم   10 د

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورتى الطور/ الإنسان  30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الحجر 30ق

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورة الأنبياء  15ق

27: 9 (ص) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصرى وما تيسر من قصار السور 15ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة القصص  15ق

17: 11 (ص) تلاوة للشيخ  أحمد نعينع وما تيسر من سورة النمل  15ق

14: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمود محمد رمضان وما تيسر من سورتى الحجرات/ ق  30ق

26: 13 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الروم  30ق

06: 14 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  على محمود  وما تيسر من سورة الكهف  15ق

57: 14 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل  وما تيسر من سورتى الغاشية والفجر   15ق

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/إبراهيم عبدالحميد سلامة  5 ق الساعة 15:29


مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوى  من سورة البقرة   29ق

17:57 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورتى فصلت    30ق

19:05 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور الفجر/ البلد/ الشمس/ الضحى  30ق

20:40 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورة القصص  15ق

21:31 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من قصار السور 30 ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  محمد رفعت  وما تيسر من سورتى الجن/ المزمل  45ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة البقرة  44ق

01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة النور  15ق

02:22 (بعد منتصف الليل) للشيخ راغب مصطفى غلوش ما تيسر من سورة ق10ق

02:43 (بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى يس/ الصافات    30ق

03:40 (بعد منتصف الليل) للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الأحزاب
 

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