يستهلها شعيشع ورفعت والمصحف المجود للمنشاوي، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء، الموافق 27 شعبان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



06:17 (ص) للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة إبراهيم 10 د



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى الطور/ الإنسان 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الحجر 30ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من قصار السور 15ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة القصص 15ق



17: 11 (ص) تلاوة للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة النمل 15ق



14: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورتى الحجرات/ ق 30ق



26: 13 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الروم 30ق



06: 14 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة الكهف 15ق



57: 14 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى الغاشية والفجر 15ق



أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/إبراهيم عبدالحميد سلامة 5 ق الساعة 15:29



مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوى من سورة البقرة 29ق



17:57 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورتى فصلت 30ق



19:05 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور الفجر/ البلد/ الشمس/ الضحى 30ق



20:40 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة القصص 15ق



21:31 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من قصار السور 30 ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى الجن/ المزمل 45ق



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة البقرة 44ق



01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة النور 15ق



02:22 (بعد منتصف الليل) للشيخ راغب مصطفى غلوش ما تيسر من سورة ق10ق



02:43 (بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى يس/ الصافات 30ق



03:40 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الأحزاب



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