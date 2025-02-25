كشف السر المدفون، تفاصيل جديدة عن غرق الغواصة كورسك الروسية بعد ربع قرن من الحادث

في أغسطس عام 2000، غرقت الغواصة النووية الروسية كي 141 كورسك في مياه بحر بارنتس الجليدية، ما أسفر عن مصرع 118 غواصًا، بعد ثلاثة أشهر فقط من تولي فلاديمير بوتين رئاسة روسيا.



إفشال جهود إنقاذ الغواصة كوسك

ورغم وعود بوتين آنذاك بانتهاج سياسة أكثر انفتاحًا تجاه الغرب، استغرق ثلاثة أيام كاملة قبل أن يقبل المساعدة الدولية لإنقاذ طاقم الغواصة كورسك، وعندما وافق أخيرًا، عرقلت البحرية الروسية جهود الإنقاذ، حيث زودت الغواصين النرويجيين برسومات بدائية لفتحة الهروب، ومنعت البحرية الملكية البريطانية من إطلاق غواصتها المتخصصة في عمليات الإنقاذ.



ووفقًا لصحيفة التايمز البريطانية، كشف فيلم وثائقي جديد بعنوان "كورسك: 10 أيام شكَّلت بوتين"، من إنتاج شركة هيدن لايت المملوكة ل هيلاري كلينتون وابنتها تشيلسي، وسام برانسون نجل رجل الأعمال ريتشارد برانسون، عن كواليس التأخير في الاستجابة من قبل المؤسستين العسكرية والسياسية في روسيا.

بيل كلينتون يكشف سر الغواصة كوسك

في الفيلم، تحدث الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون عن الحادث الذي وقع خلال فترة رئاسته، مدعيًا أن بوتين "ضحى بأرواح الغواصين لحماية الأسرار النووية الروسية".

الغواصة كورسك، فيتو

وأوضح أن الغواصات الأمريكية، بما فيها يو إس إس ممفيس، رصدت انفجارين على متن كورسك أثناء تدريبات بحرية للأسطول الشمالي الروسي. وعقب ذلك، أبلغ الضابط القائد مارك بريور رؤساءه الذين تواصلوا مع البيت الأبيض، ليقرر كلينتون عرض المساعدة على بوتين في غضون 24 ساعة.

ورغم الاتصال المباشر بين كلينتون وبوتين، وتأكده من قبول الأخير للمساعدة، تأخرت الاستجابة حتى فُتحت فتحة الهروب بعد ثمانية أيام من الحادث، ليتم العثور على الغواصين وقد فارقوا الحياة.

وأشار كلينتون إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان مدركًا أن السماح للفرق الأجنبية بالوصول إلى الغواصة كورسك قد يكشف عن تفاصيل تقنية حساسة، قائلًا: "كان يعلم أننا سنكتشف أشياء لا يمكن نسيانها عن تكنولوجيتهم".

وأضاف بيل كلينتون، أنه في البداية كان يأمل أن تمثل رئاسة بوتين فرصة لتعزيز التعاون بين موسكو وواشنطن، لكنه سرعان ما أدرك أن بوتين كان يضع نصب عينيه هدفًا آخر: "استعادة عظمة روسيا".

وأكد الرئيس الامريكى الأسبق بيل كلينتون، أن حادث غرق الغواصة كورسك، شكل نقطة تحول في نظرة بوتين للإعلام والسياسة الدولية، خاصة بعد الانتقادات التي واجهها بسبب تعامله مع الكارثة، مختتمًا حديثه بالقول: "الرسالة التي وصلتني منه في ذلك اليوم هي أنه رجل بلا قلب".

وفي النهاية، أعرب كلينتون عن خيبة أمله، موضحًا أنه كان يرى في بوتين قائدًا قادرًا على دفع روسيا نحو مزيد من الانفتاح، لكنه اختار طريقًا مغايرًا.

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