ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية الروسي سيتسلم قريبا غواصة نووية جديدة من فئة Yasen-M.

الجيش الروسي يتسلم غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة

وقال المدير العام لشركة Sevmash الروسية لصناعة السفن والغواصات، ميخائيل بودنيشينكو:"يستعد سلاح البحرية الروسي لتسلم غواصة أرخانغسلك النووية من فئة Yasen-M، والتي تم تطويرها في إطار المشروع 885М، ومن المفترض أن يتم تسليم هذه الغواصة للجيش الروسي قبل نهاية عام 2024".

وأضاف:"أخرجت الغواصة من المرفأ العام الماضي، وخضعت لسلسلة من الاختبارات ضمن الجداول الزمنية التي وافقت عليها وزارة الدفاع الروسية، ونعمل حاليا على تجهيزها لتسليمها لسلاح البحرية في الجيش".

وأشار بودنيشينكو إلى أن "أرخانغلسك" هي رابع غواصة نووية عسكرية طورتها شركة Sevmash لصالح الجيش الروسي في إطار المشروع 885М، وتعمل الشركة على تطوير أربع غواصات أخرى في إطار المشروع نفسه هي:"بيرم"، و"أوليانوفسك"، و"فلاديفوستوك"، و"فورونيج".

يمكن لغواصات Yasen-M النووية الغوص لعمق 600 م تحت سطح الماء، وحمل طاقم مؤلف من 90 شخصا والعمل لمدة 100 يوم دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود، وتتسلح هذه الغواصات بمنصات لإطلاق صواريخ "أونيكس" و"كاليبر" الروسية المجنحة، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، وفي المستقبل من المفترض أن تكون قادرة على إطلاق صواريخ Zirkon فرط الصوتية.

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