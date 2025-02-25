أخبار الحوادث اليوم، مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية، مأموريات أمنية لتوزيع كراتين رمضان على المناطق الأولى بالرعاية، الإعدام لـ سيدتين متهمتين بقتل 3 أطفال

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية،عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية وخزينة أموال من داخل فيلا سيدة أعمال بالقاهرة.

وجهت وزارة الداخلية، مأموريات إلى المناطق الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات لتوزيع المساعدات العينية على قاطنيها لتخفيف الأعباء عنهم فى إطار دور الوزارة المجتمعى والإنسانى ؛فى إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وتزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

لقي طفلان مصرعهما وأصيب 5 آخرين فى حادث انقلاب تروسيكل بترعة بمحافظة كفر الشيخ.

أقدم شاب على التخلص من حياته إثر القفز من الطابق السادس بمنطقة حلوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عادل عبد الفتاح جبريل رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار جلال فتحي عمار، والمستشار أحمد عز الدين البطراوي، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن بمعاقبة المتهم " ح.ع،ح" بإجماع الآراء بالاعدام شنقا،عما أسند إليه،ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليها " ف.ع.ا"

تجرى النيابة العامة ، تحقيقا فى بلاغ ضد راقصة شهيرة بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور، وطلبت النيابة تحريات مباحث الآداب حول الواقعة وملابساتها.

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة لجلسة 22 مارس المقبل.

أودعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة، وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

قضت محكمة النقض بتأييد إعدام ربتي منزل متهمتين في مذبحة المرج.

لقي 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالإسكندرية.























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