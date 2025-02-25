أخبار الحوادث اليوم، مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية، مأموريات أمنية لتوزيع كراتين رمضان على المناطق الأولى بالرعاية، الإعدام لـ سيدتين متهمتين بقتل 3 أطفال
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية،عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
كشف غموض سرقة مشغولات ذهبية وخزينة أموال من داخل فيلا بالتجمع الخامس
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية وخزينة أموال من داخل فيلا سيدة أعمال بالقاهرة.
الداخلية توجه مأموريات أمنية للمناطق الأولى بالرعاية لتوزيع المساعدات العينية (فيديو)
وجهت وزارة الداخلية، مأموريات إلى المناطق الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات لتوزيع المساعدات العينية على قاطنيها لتخفيف الأعباء عنهم فى إطار دور الوزارة المجتمعى والإنسانى ؛فى إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وتزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب تروسيكل في ترعة بكفر الشيخ
لقي طفلان مصرعهما وأصيب 5 آخرين فى حادث انقلاب تروسيكل بترعة بمحافظة كفر الشيخ.
قفز من الطابق السادس، شاب يتخلص من حياته بحلوان والأمن يتحفظ على فيديو الواقعة
أقدم شاب على التخلص من حياته إثر القفز من الطابق السادس بمنطقة حلوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
الإعدام لعاطل فى الإسكندرية بتهمة قتل والدته
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عادل عبد الفتاح جبريل رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار جلال فتحي عمار، والمستشار أحمد عز الدين البطراوي، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن بمعاقبة المتهم " ح.ع،ح" بإجماع الآراء بالاعدام شنقا،عما أسند إليه،ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليها " ف.ع.ا"
التحقيق فى بلاغ ضد راقصة شهيرة بتهمة بث فيديوهات مخلة
تجرى النيابة العامة ، تحقيقا فى بلاغ ضد راقصة شهيرة بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور، وطلبت النيابة تحريات مباحث الآداب حول الواقعة وملابساتها.
تأجيل محاكمة 41 متهمًّا في قضية لجان العمليات النوعية بالنزهة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة لجلسة 22 مارس المقبل.
ربحت 1486 دولارا، حيثيات حبس هدير عبد الرازق سنة وتغريمها 5 آلاف جنيه
أودعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة، وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.
تأييد الإعدام لربتي منزل متهمتين بقتل 3 أطفال في مذبحة المرج
قضت محكمة النقض بتأييد إعدام ربتي منزل متهمتين في مذبحة المرج.
مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالإسكندرية
لقي 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالإسكندرية.
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