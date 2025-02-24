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مصرع سيدة وإصابة نجليها وسائق في حادث تصادم بالمنوفية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقيت سيدة مصرعها وأصيب نجليها وسائق التريلا بإصابات متفرقة إثر تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" بهما بمنطقة المطاحن بمدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل البلاغ بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع " نعيمة عبد المنعم" 52 سنة، وإصابة نجلتها "سماح خميس" و"صبري خميس" وتم نقلهم للمستشفى الجامعي بشبين الكوم، كما أصيب أيضا سائق التريلا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية المنوفية شبين الكوم محافظة المنوفية مدير امن المنوفية مركز شرطة شبين الكوم مدينة شبين الكوم

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