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حوادث

الإعدام لعاطل فى الإسكندرية بتهمة قتل والدته

محكمة الإسكندرية،فيتو
محكمة الإسكندرية،فيتو

قضت محكمة جنايات الإسكندرية  برئاسة المستشار عادل عبد الفتاح جبريل رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار جلال فتحي عمار، والمستشار أحمد عز الدين البطراوي، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن بمعاقبة المتهم " ح.ع،ح" بإجماع الآراء بالاعدام شنقا،عما أسند إليه،ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليها " ف.ع.ا"

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تعود أحداث القضية المقيدة،برقم 283 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، ببلاغ بقيام المتهم بطعن المجني عليها بمحل إقامتها،بدائرة القسم.


تبين من التحقيقات، أنه حال تناول وجبة العشاء للمتهم " ح.ع.ح" عاطل ووالدته المجني عليها " ف.ع.ا" وأبناء أشقاء المتهم، حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها، بعد أن طلب المتهم من والدته المجني عليها، مبالغ مالية من أجل شراء مخدر الحشيش، لتعاطيه،فرفضت فتناول سلاحا أبيض سكين من مائدة الطعام،وطعن المجني عليها عدة طعنات، وعند تدخل ابن شقيقة لاستغاثة جدته تعدي عليه بالسلاح وإصابته، وفر هاربا.

 

 وتمكن ضباط القسم من ضبطه والسلاح المستخدم، وبعرضه علي النيابة العامة قررت،إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

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جنايات الأسكندرية المستشار عادل عبد الفتاح جبريل المستشار جلال فتحي عمار بمديرية امن الاسكندرية شرطة العامرية

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