الداخلية توجه مأموريات أمنية للمناطق الأولى بالرعاية لتوزيع المساعدات العينية (فيديو)

وجهت وزارة الداخلية، مأموريات إلى المناطق الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات لتوزيع المساعدات العينية على قاطنيها لتخفيف الأعباء عنهم فى إطار دور الوزارة المجتمعى والإنسانى ؛فى إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وتزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ووجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية قوافل (طبية - إنسانية).. إستهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، وتم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية على السيدات المعيلات بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

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