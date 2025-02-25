الثلاثاء 25 فبراير 2025
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حوادث

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالإسكندرية

مصرع 4 عناصر إجرامية
مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران

لقي 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالإسكندرية.
 

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران مع  الشرطة بالإسكندرية<br> 
مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران مع  الشرطة بالإسكندرية
 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام بؤرة إجرامية تضم 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم فى قضايا "مخدرات – سرقة- هتك عرض – سرقة وسائل نقل") بجلب كمية من المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالإسكندرية.
 

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية
 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.. وقد أسفر التعامل عن مصرعهم.. وضبط بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "40 كيلو جرام حشيش – 5 كيلو جرام هيروين" – 2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).
 

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وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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