الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كشف غموض سرقة مشغولات ذهبية وخزينة أموال من داخل فيلا بالتجمع الخامس

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية وخزينة أموال من داخل فيلا سيدة أعمال بالقاهرة.

 

كشف غموض سرقة مشغولات ذهبية وخزينة أموال  من داخل فيلا بالتجمع الخامس 

 


تابعت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره، بشأن التضرر من واقعة سرقة بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من داخل فيلا مملوكة لإحدى السيدات بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة. 

 

سقوط دجالين بـ كرموز بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج  الروحانى 

الداخلية توجه مأموريات أمنية للمناطق الأولى بالرعاية لتوزيع المساعدات العينية (فيديو)


وبالفحص تبين  تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا  بالواقعة.

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (شخصين).. وتم ضبط أحدهما وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم تسليمه لمالكته. وجارى ضبط الهارب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية التجمع الخامس شرطة التجمع الخامس سرقة مشغولات ذهبية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

سقوط دجالين بـ كرموز بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج  الروحانى 

الداخلية توجه مأموريات أمنية للمناطق الأولى بالرعاية لتوزيع المساعدات العينية (فيديو)

القبض على عاطل أشعل النيران فى مسكن أسرته بالجيزة

التحقيق فى بلاغ ضد راقصة شهيرة بتهمة بث فيديوهات مخلة

مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب تروسيكل في ترعة بكفر الشيخ

ورشة تدريبية للكوادر الشرطية العربية من العاملين في مجال الإعلام الأمني

قفز من الطابق السادس، شاب يتخلص من حياته بحلوان والأمن يتحفظ على فيديو الواقعة

ضبط 4 شركات سياحة للنصب على راغبي الحج والعمرة

ads

الأكثر قراءة

منها زيادة المرتبات والمعاشات، فخري الفقي يكشف توقعاته لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس أول أيام رمضان

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة باجتماع الحكومة غدًا

فلوسي راحت، إحدى ضحايا منصة FBC بالمنوفية تروي تفاصيل الاستيلاء على أموالها (فيديو)

الإسكان تعلن نتيجة قرعة حجز وحدات جنة مصر بالقاهرة الجديدة

انخفاض ملحوظ في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا 2025

منوعات

المزيد

انفصال مركبة Progress MS-28 عن المحطة الفضائية وأخرى تلتحم بها قريبا

في 5 دقائق، تفاصيل سرقة المرحاض الذهبي

اكتشاف ثقب أسود ضخم بحجم 36 مليار كتلة الشمس

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

المزيد

خدمات

المزيد

تفاصيل حساب التوفير الإسلامي في البنك الزراعي

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إنكار قيام الساعة، تفسير الشعراوي للآية 36 من سورة الكهف (فيديو)

خالد الجندي: البنوك حلال ولا تضيعوا أموالكم مع أصحاب الفتاوى الضالة (فيديو)

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية