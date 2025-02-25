كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية وخزينة أموال من داخل فيلا سيدة أعمال بالقاهرة.

كشف غموض سرقة مشغولات ذهبية وخزينة أموال من داخل فيلا بالتجمع الخامس



تابعت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره، بشأن التضرر من واقعة سرقة بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من داخل فيلا مملوكة لإحدى السيدات بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.



وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (شخصين).. وتم ضبط أحدهما وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم تسليمه لمالكته. وجارى ضبط الهارب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.