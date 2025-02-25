التحقيق فى بلاغ ضد راقصة شهيرة بتهمة بث فيديوهات مخلة

تجرى النيابة العامة ، تحقيقا فى بلاغ ضد راقصة شهيرة بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور، وطلبت النيابة تحريات مباحث الآداب حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ ضد راقصة شهيرة

وذكر مقدم البلاغ بأن الراقصة “ب.أ” قامت بنشر مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد وأوضاع تخدش الحياء العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البلاغ أن هذه المقاطع، التي كان لها انتشار واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تمثل تحريضا مباشرا على الرذيلة، وتسهم في نشر الفجور والفسق.

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