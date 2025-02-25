مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب تروسيكل في ترعة بكفر الشيخ

لقي طفلان مصرعهما وأصيب 5 آخرين فى حادث انقلاب تروسيكل بترعة بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى مأمور مركز شرطة كفر الشيخ بلاغا يفيد بسقوط تروسيكل كانت تستقله أسرة كاملة.

وأسفر الحادث عن مصرع صدفة صبرى محمود، 10 سنوات، وطفل آخر.

كما أصيب كل من إيمان إبراهيم الديب، 40 عاما، وفرحة صبرى محمود 8 سنوات، سليم إبراهيم أحمد عتمان، 16 سنة، شادى السيد مناع 8 سنوات، محمد رشدى إبراهيم 40 عاما.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ونقل الجثامين الي الثلاجة حفظ المتوفين تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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