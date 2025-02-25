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حوادث

قفز من الطابق السادس، شاب يتخلص من حياته بحلوان والأمن يتحفظ على فيديو الواقعة

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 أقدم شاب على التخلص من حياته إثر القفز من الطابق السادس بمنطقة حلوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت أجهزة  الأمن على مقطع فيديو يرصد لفحص محتواه.

شاب يتخلص من حياته فى حلوان قفز من الطابق السادس

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بمحاولة شاب القفز من الطابق السادس بأحد العقارات وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن وفريق الإنقاذ البرى إلى موقع البلاغ.

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 وكشف الفحص، قيام شاب بالوقوف خارج شرفة بالطابق السادس بأحد العقارات وإلقاء نفسه في الشارع، لمروره بأزمة نفسية، ويقوم رجال الشرطة بإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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