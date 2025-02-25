قفز من الطابق السادس، شاب يتخلص من حياته بحلوان والأمن يتحفظ على فيديو الواقعة

أقدم شاب على التخلص من حياته إثر القفز من الطابق السادس بمنطقة حلوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت أجهزة الأمن على مقطع فيديو يرصد لفحص محتواه.

شاب يتخلص من حياته فى حلوان قفز من الطابق السادس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بمحاولة شاب القفز من الطابق السادس بأحد العقارات وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن وفريق الإنقاذ البرى إلى موقع البلاغ.

وكشف الفحص، قيام شاب بالوقوف خارج شرفة بالطابق السادس بأحد العقارات وإلقاء نفسه في الشارع، لمروره بأزمة نفسية، ويقوم رجال الشرطة بإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.